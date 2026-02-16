A1: Lkw kippt auf die Seite – Fahrer wird durch Windschutzscheibe befreit

Unfall auf der A1 zwischen Hamburg und Bremen: Am Montagabend ist ein Lkw nach einem Unfall auf die Seite gekippt. Die Autobahn wurde kurzzeitig gesperrt.

Gegen 18 Uhr verlor der Fahrer eines Sattelschleppers im dichten Schneetreiben die Kontrolle über sein Fahrzeug. Zwischen kurz nach Sittensen (Landkreis Harburg) und vor der Rastanlage Ostetal raste er in die Mittelleitplanke. Dort blieb der Lkw auf der Seite liegen. Der Fahrer der in Rumänien zugelassenen Zugmaschine war eingeschlossen und wurde durch die Feuerwehr durch das Öffnen der Windschutzscheibe befreit.

A1: Autobahn nach Unfall voll gesperrt

Die Autobahn war in Richtung Hamburg kurzzeitig voll gesperrt, mittlerweile ist die rechte Spur wieder freigegeben. Der Fahrer wurde nach ersten Erkenntnissen bei dem Unfall leicht verletzt.