Im Norden

A1 in Richtung Hamburg nach zwei Unfällen dicht

Feuerwehrleute stehen neben einem beschädigten Lkw und Einsatzfahrzeug auf der gesperrten A1 bei Bremen.
Mehrere Fahrzeuge sind auf der A1 südlich von Bremen kollidiert.

Fünf Fahrzeuge krachen ineinander – dann verunglückt auch noch ein Viehtransport.

Nach zwei Unfällen ist die Autobahn 1 südlich von Bremen in Richtung Hamburg gesperrt. Nach bisherigen Informationen sind an dem ersten Unfall am Stauende drei Lastwagen und zwei Autos beteiligt, wie die Polizei mitteilte.

A1: Zweiter Unfall legt Autobahn lahm

Die Unfallstelle liegt laut der Polizei zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum. Bei dem zweiten Zusammenstoß zwischen Groß Ippener und Delmenhorst fuhren mehrere Lkw aufeinander, darunter ein Viehtransporter.

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Ob und wie viele Menschen verletzt wurden, war zunächst nicht bekannt. Auch zur Unfallursache gab es keine Informationen. Bis in den Abend liefen laut Polizei Bergungsarbeiten. Die Verkehrsmanagementzentrale empfahl, die Bereiche weiträumig zu umfahren. (dpa)

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