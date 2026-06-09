Tödlicher Unfall auf der A1: Ein Mann stirbt, zwei weitere werden schwerst verletzt.

Ein 31-Jähriger starb bei dem schweren Unfall auf der A1, drei weitere Menschen wurden verletzt. Polizei Delmenhorst

Auf der Autobahn 1 am Ahlhorner Dreieck hat sich ein tödlicher Unfall ereignet. Aus bisher ungeklärter Ursache war ein mit vier Menschen besetzter Van mit einem rechts neben ihm fahrenden Sattelzug kollidiert, wie die Polizei mitteilte. Dabei geriet das Auto ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitplanke.

Bei dem Unfall wurde ein 31 Jahre alter Mitfahrer aus Belm (Landkreis Osnabrück) tödlich verletzt und starb noch an der Unfallstelle. Zwei Mitfahrer aus Osnabrück im Alter von 46 und 58 Jahren wurden der Polizei zufolge mit schwersten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

A1 in Richtung Bremen nach Unfall stundenlang gesperrt

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Der ebenfalls aus Osnabrück stammende 47 Jahre alte Fahrer des Autos habe leichte Verletzungen erlitten, hieß es. Der 24 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt.

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete laut Polizei die Hinzuziehung eines Unfallsachverständigen an und ließ den Unfallwagen beschlagnahmen. Die Schadenshöhe stand zunächst nicht fest.

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Die A1 Richtung Bremen ist seit dem Morgen zwischen Ahlhorner Heide und Wildeshausen-West gesperrt – die empfohlene Umleitung führt in Richtung Delmenhorst, über die A29 und Ahlhorn.

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete laut Polizei die Hinzuziehung eines Unfallsachverständigen an und ließ den Unfallwagen beschlagnahmen. Die Schadenshöhe stand zunächst nicht fest. (dpa/mp)