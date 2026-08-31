Gleich zwei Unfälle legten die A1 bei Hittfeld am Montagnachmittag teilweise lahm. Sechs Menschen wurden leicht verletzt.

Auf der gleichen Höhe krachte es am Montagnachmittag gleich zweimal auf der A1. JOTO

Bei zwei Unfällen auf der Autobahn 1 nahe Hittfeld im Landkreis Harburg sind am Montagnachmittag sechs Menschen leicht verletzt worden. Die Unfälle in beiden Fahrtrichtungen sorgten für mehr als zehn Kilometer Stau.

Nach Angaben der Autobahnpolizei Maschen ereignete sich der erste Unfall gegen 13:15 Uhr in Fahrtrichtung Hamburg im Bereich der Anschlussstelle Hittfeld. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu dem Zusammenstoß, als Fahrzeuge von der Auffahrt auf die A1 fuhren. Wie genau es dazu kam, ist noch unklar.

An der Kollision waren drei Pkw, ein Pkw mit Wohnwagen sowie ein Lkw beteiligt. Alle Fahrzeuge wurden beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Fünf Menschen erlitten leichte Verletzungen, einer von ihnen kam in ein Krankenhaus. Eine Spur wurde gesperrt, der Rückstau reichte bis nach Dibbersen.

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Unfall auf der Gegenspur: Ursache noch unklar

Auch in Fahrtrichtung Bremen staute sich der Verkehr. Auf Höhe der ersten Unfallstelle fuhr ein Autofahrer auf der linken Spur einem anderen Fahrzeug auf. Auch hier wurde eine Spur gesperrt, ein Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

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Die Unfallursache ist noch unklar. Auch in Richtung Bremen bildete sich schnell ein Stau. Bis nach 16 Uhr liefen die letzten Aufräumarbeiten.