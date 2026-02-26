Dieser Streit eskalierte fatal: Vater getötet – Sohn festgenommen

Bei einem Tötungsdelikt ist am Mittwochabend in Wistedt in der Gemeinde Tostedt (Landkreis Harburg) ein 87-jähriger Mann ums Leben gekommen.

Laut Polizeiangaben wurde der Senior gegen 20:10 Uhr tot in einem Einfamilienhaus an der Bremer Straße aufgefunden. Angehörige verständigten den Rettungsdienst. Die alarmierten Sanitäter konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Mord in Wistedt: Polizei nimmt Sohn des Getöteten fest

Bei der Untersuchung stellten die Retter äußerliche Gewalteinwirkungen fest. Daraufhin rückte ein großes Polizeiaufgebot zu dem Wohnhaus aus. Die Beamten nahmen noch in der Nacht einen 60-jährigen Familienangehörigen des Verstorbenen vorläufig fest. Nach Angaben von Zeugen soll es sich dabei um den Sohn handeln.

Sie berichten außerdem, dass es bereits in der Vergangenheit zu Streitigkeiten zwischen Sohn und Vater gekommen sei und es auch Polizeieinsätze gegeben habe. Bei den Streitigkeiten sei es um Geld gegangen. Zu diesen Aussagen machte die Polizei keine Angaben.

Spezialisten der Spurensicherung untersuchten den Tatort im Kellerbereich und sicherten Beweismittel. Die Polizei im Kreis Harburg und die Staatsanwaltschaft Stade haben die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen. Weitere Details zu dem Tötungsdelikt wurden zunächst nicht bekannt gegeben.