84-Jähriger will Auto aus Hafenbecken retten – und stirbt

Drama bei Ochtum in Niedersachsen: Ein Auto rollt ins Hafenbecken der Ochtum, sein Besitzer schwimmt hinterher – und kann dann nur noch tot geborgen werden.

Ein 84-Jähriger ist beim Versuch, sein ins Hafenbecken gerolltes Auto zu retten, ums Leben gekommen. Nach bisherigem Ermittlungsstand hielt sich der Mann aus Delmenhorst am Nachmittag auf dem Hafengelände in Lemwerder an der alten Ochtum (Landkreis Wesermarsch) auf und sah aus der Entfernung, dass sein geparktes Auto ins Hafenbecken rollte, wie die Polizei mitteilte.

Starker Wind als Ursache: Senior stirbt bei Rettungsversuch

Vermutlich habe der starke Wind das Auto auf dem nicht abschüssigen Gelände ins Wasser gedrückt. Der Senior stieg ins Wasser und schwamm zu seinem Auto. Unverrichteter Dinge wollte er zurück in Richtung Festland, das er wegen des starken Windes nicht mehr erreichte, wie es weiter hieß.

Die Feuerwehr suchte mit großem Aufwand nach dem 84-Jährigen und ortete ihn schließlich mithilfe eines Sonarbootes. Er konnte nur noch tot geborgen werden, trotz Reanimationsversuchen. Rund 50 Einsatzkräfte waren im Einsatz. (dpa)