75-jähriger Falschfahrer verursacht Unfall auf A1
Auf der A1 war ein Senior auf der Gegenfahrbahn unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß mit einem anderen Auto. Nun erwartet den Falschfahrer ein Strafverfahren.
Ein 75-jähriger Falschfahrer ist auf der Autobahn 1 mit einem anderen Autofahrer zusammengestoßen. Laut Mitteilung der Polizei kam es am Montagabend zwischen den Anschlussstellen Holdorf und Lohne/Dinklage zu dem Unfall, als ein 58-Jähriger auf der Überholspur fuhr und ihm dort der 75-Jährige entgegenkam.
A1: Autobahn Richtung Hamburg stundenlang gesperrt
Trotz Ausweichmanöver stieß der 58-Jährige seitlich mit dem Auto des Falschfahrers zusammen. Beide Fahrer wurden nach Polizeiangaben leicht verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.
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Die Autos mussten abgeschleppt werden – den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 80.000 Euro. Der Führerschein des Falschfahrers wurde beschlagnahmt. Nach Polizeiangaben kommt auf den 75-Jährigen ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung zu. Die Autobahn war in Richtung Hamburg für mehrere Stunden gesperrt. (dpa/mp)
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