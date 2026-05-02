70-Jährige übersieht zwei Motorradfahrer – junge Frau schwer verletzt

Eine 70-Jährige übersieht mit ihrem Auto zwei Motorräder. Mit einem der beiden kommt es zum Zusammenstoß. Eine 22-Jährige wird schwer verletzt.

Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad in Osnabrück ist eine 22-Jährige schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen übersah eine 70-jährige Autofahrerin am Freitagabend beim Abbiegen zwei Motorradfahrer, wie die Polizei mitteilte.

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Ein 24-Jähriger konnte mit seinem Bike noch ausweichen. Die 22-jährige Motorradfahrerin stieß mit dem Auto zusammen und wurde schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (dpa/esk)