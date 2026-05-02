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Ein beschädigter Motorradhelm liegt nach einem schweren Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto auf einer Straße. (Symbolfoto).

Ein beschädigter Motorradhelm liegt nach einem schweren Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto auf einer Straße. (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/Julian Stratenschulte

  • Osnabrück

70-Jährige übersieht zwei Motorradfahrer – junge Frau schwer verletzt

Eine 70-Jährige übersieht mit ihrem Auto zwei Motorräder. Mit einem der beiden kommt es zum Zusammenstoß. Eine 22-Jährige wird schwer verletzt.

Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einem Motorrad in Osnabrück ist eine 22-Jährige schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen übersah eine 70-jährige Autofahrerin am Freitagabend beim Abbiegen zwei Motorradfahrer, wie die Polizei mitteilte.

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Ein 24-Jähriger konnte mit seinem Bike noch ausweichen. Die 22-jährige Motorradfahrerin stieß mit dem Auto zusammen und wurde schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (dpa/esk)

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