64-Jährige tot in Wohnung gefunden – Mann festgenommen

Eine Frau liegt tot in einer Wohnung in Alfeld. Die Polizei rückt an, sichert Spuren und nimmt einen Mann fest. Die Hintergründe des mutmaßlichen Tötungsdelikts sind offen.

Einsatzkräfte fanden am Nachmittag eine 64 Jahre alte Frau tot in einer Wohnung in Alfeld (Landkreis Hildesheim). Nach ersten Erkenntnissen besteht der Verdacht auf ein Tötungsdelikt, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten nahmen einen 62-jährigen Mann fest, er gilt als tatverdächtig.

Mutmaßliches Tötungsdelikt in Alfeld: Hintergründe unklar

Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Am Tatort würden derzeit Spuren gesichert, hieß es weiter. Die Staatsanwaltschaft Hildesheim und der zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Hildesheim nahmen die Ermittlungen auf.

Weitere Details wollen die Behörden am Freitag bekanntgeben. (dpa/mp)