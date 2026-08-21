Ein schiefes „W“ sorgt im Netz für Rätselraten. Dahinter steckt ein Bauteil an der Gebäudewand – und am Ende eine ziemlich unspektakuläre Erklärung.

Ein schiefes „W“ ist als Teil der Beschriftung „Wasserspeicher“ an der Fassade eines Backsteingebäudes zu sehen. Instagram | annakatharinajansen

Auf Instagram sorgt seit drei Wochen ein schief hängendes „W“ für Rätselraten. Auf dem Account „annakatharinajansen” wurde ein Video veröffentlicht, das einen ungewöhnlichen Schriftzug an einem Gebäude zeigt. Der Clip hat inzwischen rund 63.000 Likes. Viele fragen sich: Warum hängt das „W” so schief? Die MOPO ist der Frage nachgegangen.

Die Spur führt zu einem Unternehmen mit Sitz in Brake (Landkreis Wesermarsch) in Niedersachsen. Hinter „Herrn Müller“, der im Video als Ansprechpartner genannt wird, steckt die Aktiengesellschaft J. Müller, ein Logistik- und Hafendienstleistungsunternehmen. Das Gebäude mit dem schiefen „W“ ist einer ihrer Standorte.

Das Rätsel um das schiefe „W“

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Doch was genau ist eigentlich das Problem? Auf der Fassade steht groß „Wasserspeicher“. Ausgerechnet das „W“ hängt schief. Direkt über beziehungsweise neben dem Buchstaben befindet sich ein Bauteil, das an der Wand befestigt ist. Im Instagram-Video wird dieses Bauteil schlicht als „Dings“ bezeichnet.

Und genau daraus entsteht das Rätsel: Was war zuerst da – das „Dings“ oder der Schriftzug?

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Denn wenn das Bauteil zuerst an der Wand befestigt wurde, stellt sich die Frage: Warum wurde das „W” nicht einfach ein paar Zentimeter weiter links oder darunter angebracht? Und wenn der Schriftzug zuerst da war: Warum wurde das „Dings” nicht einfach an einer anderen Stelle montiert?

Auch „annakatharinajansen” versucht im Video, eine Erklärung zu finden. Ein etwas größerer Abstand zwischen „W“ und „A“ wäre vielleicht nicht ideal gewesen. „Dann wäre die Lücke zwar n’bisschen zu groß gewesen“, heißt es dort – aber „nicht so weird wie das jetzt“.

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Eine ziemlich verzwickte Frage also – zumindest für die Instagram-Community.

Die Auflösung: Eine Schraube ist schuld

Die Lösung ist allerdings deutlich unspektakulärer als das Rätsel selbst: Eine Schraube ist herausgefallen. Weil dadurch eine Befestigung fehlte, verrutschte der Buchstabe – und hängt seitdem schief.

„Wann das genau passiert ist, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen. Was sich sagen lässt: Bevor die Schraube herausgefallen ist, gab es eine friedliche Koexistenz des Buchstabens und der Halterung”, teilte die Firma J. Müller der MOPO schriftlich mit.

Beim Unternehmen selbst scheint sich die Begeisterung über das schiefe „W” allerdings in Grenzen zu halten. Dort störe die Schiefstellung des Buchstabens niemanden. Weil das Thema inzwischen für einiges öffentliches Interesse gesorgt habe, sei die Firma aber durchaus bereit, das „W” zu gegebener Zeit wieder in seine ursprünglich gerade Position zu bringen.

Damit dürfte das Rätsel um das schiefe „W” endgültig gelöst sein.