48-Jähriger stirbt bei Feuer in Mehrfamilienhaus

Tragischer Brand in Hannover: Bei einem Feuer in einem Wohnhaus wurden sechs Bewohner teils schwer verletzt. Für einen weiteren Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Bei einem Wohnhausbrand im Stadtteil Ricklingen in Hannover ist ein 48-jähriger Mann ums Leben gekommen. In einer der Wohnungen des Mehrfamilienhauses war am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Wohnhaus nach Brand unbewohnbar

Aufgrund der zahlreichen eintreffenden Notrufe wurde der Brand bereits auf der Hinfahrt hoch eingestuft. Fünf Bewohner wurden durch das Feuer leicht verletzt, zwei weitere mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Der 48-Jährige erlag kurz darauf seinen Verletzungen.

Das könnte Sie auch interessieren: Tod am U-Bahnhof Wandsbek Markt: „Ich habe einen lauten Knall gehört“

Zuvor hieß es, die 75 Einsatzkräfte hätten eine Ausbreitung auf weitere Wohnungen verhindern können. Nun teilte ein Sprecher der Polizei mit, der Brand habe teilweise auf andere Wohnungen übergegriffen. Das gesamte Wohnhaus ist zunächst unbewohnbar. (mp/dpa)