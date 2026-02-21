42-Jährige stürzt mit E-Rollstuhl in tiefen Graben

Eine 42-Jährige ist am Freitagnachmittag in Buxtehude (Landkreis Stade) mit ihrem E-Rollstuhl vom Gehweg abgekommen und in einen Graben gerollt. Die Frau musste von der Feuerwehr aus ihrer misslichen Lage befreit werden.

Gegen 16.30 Uhr war die Frau laut Angaben der Polizei in der Straße „Hohe Berge” mit ihrem elektrischen Rollstuhl vom Gehweg abgekommen und in den Graben gerollt. Die 42-Jährige geriet dabei unter den Rollstuhl und konnte sich nicht selbst befreien.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst rückten an, retteten die Frau und bargen den E-Rollstuhl. Die 42-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch einen Buxtehuder Notarzt von der Besatzung eines Rettungswagens mit leichten Verletzungen ins Buxtehuder Elbeklinikum eingeliefert. (mp)