Ein angeblicher Schusswaffen-Angriff in Maschen nimmt eine überraschende Wendung. Plötzlich gerät das vermeintliche Opfer selbst ins Visier der Ermittler.

Opfer oder Täter? Ein 35-Jähriger behauptete nach einer Schussverletzung in Maschen, angegriffen worden zu sein. Nun ermittelt die Polizei gegen ihn selbst.

Der Mann hatte den Angriff am 1. September angezeigt. Nach der Notoperation befragten ihn die Beamten zu dem Vorfall. Dabei verstrickte sich der 35-Jährige in Widersprüche. Schließlich räumte er ein: Er habe sich selbst angeschossen und als Opfer dargestellt.

35-Jähriger täuscht Schusswaffen-Angriff vor – Polizei stellt Waffe sicher

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Gegenüber den Ermittlern verriet der 35-Jährige auch, wo er die Waffe nach der Tat versteckt hatte. Die Polizei stellte sie am Montag an der beschriebenen Stelle sicher.

Warum er den Angriff vorgetäuscht und sich selbst verletzt hat, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Gegen den Mann wird nun wegen des Vortäuschens einer Straftat und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

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Der 35-Jährige war Anfang September mit einer Schussverletzung auf der Horster Landstraße in Seevetal-Maschen gefunden worden. Er hatte angegeben, von mehreren Männern angegriffen worden zu sein. Die Polizei ermittelte daraufhin wegen eines versuchten Tötungsdelikts. (mp)