Nach einem Barbesuch in Göttingen wird ein 31-Jähriger mit schweren Verletzungen gefunden. Die Polizei nimmt seinen Begleiter fest. Was bisher zu dem Fall bekannt ist.

Die Polizei nahm einen 29-Jährigen in Göttingen fest, nachdem dessen Begleiter schwer verletzt worden war (Symbolbild). Marijan Murat/dpa

Ein 31-Jähriger ist in Göttingen durch einen Stich lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 29-Jähriger als Tatverdächtiger vorläufig festgenommen.

Die beiden Männer hätten am frühen Morgen gemeinsam eine Bar in der Göttinger Innenstadt verlassen. Kurz darauf sei der 31-Jährige dann mit schweren Verletzungen bei Bekannten aufgetaucht und habe gesagt, sein Begleiter habe ihn verletzt. Die Polizei griff den mutmaßlichen Täter kurze Zeit später in der Bar auf.

Der lebensgefährlich verletzte 31-Jährige kam in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Zu den Hintergründen und dem genauen Tathergang konnte die Polizei bislang keine Angaben machen. (dpa/mp)