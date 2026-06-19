Zum 30. Hurricane-Jubiläum spricht Veranstalter Stephan Thanscheidt über magische Momente, Luxuspreise auf dem Zeltplatz und das Dauerthema überhaupt – das Wetter.

Das Festivalgelände ist inzwischen 160.000 Quadratmeter groß und es gibt drei große Bühnen. Jochen Melchior/hfr

Nicht mal ’ne Stunde Fahrtzeit entfernt – das Hurricane Festival in Scheeßel ist für viele Hamburger seit Jahrzehnten fast schon Teil der Stadtkultur. Wohl auch, weil der Veranstalter FKP Scorpio nicht nur einer der größten Konzertveranstalter in Europa ist, sondern auch eine Ur-Hamburger Firma. Zum 30-jährigen Bestehen der Mega-Party im Landkreis Rotenburg sprach die MOPO mit dem FKP-Geschäftsführer Stephan Thanscheidt über magische Momente, Zeltplatz-Tickets für 1000 Euro und das Dauerthema Wetter.

MOPO: Am Wochenende ist Hurricane Festival und die Meteorologen rechnen mit Hitze – und mit Unwetter. Falls Sie an Karma glauben: Wie oft haben Sie verflucht, dass das Festival ausgerechnet Hurricane heißt?

Stephan Thanscheidt: Schon lange nicht mehr. Es gibt ja das Klischee, dass wir häufig Wetterprobleme hätten. Stimmt in der jüngeren Vergangenheit aber nicht. Das stammt eher aus den Anfangsjahren. Das letzte wirklich schlechte Wetter hatten wir 2016.

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Machen Ihnen die Vorhersagen fürs Wochenende Sorgen?

Erst mal nicht. Es soll sehr warm werden, dafür gibt es Maßnahmen zum Schutz der Menschen. Natürlich gibt es Gewittergefahr, aber das monitoren wir mit Meteorologen und Experten vor Ort. Wenn Maßnahmen nötig sind, werden diese ergriffen. Letztes Jahr haben wir am letzten Abend wegen Gewitters etwa zwei Stunden unterbrochen, danach haben aber noch alle gespielt und das Festival wurde perfekt beendet.

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Der Veranstalter des Hurricane-Festivals, Stephan Thanscheidt. picture alliance/dpa | Lars Penning

Seit 30 Jahren gibt es das Festival. Sie sind seit 2009 dabei. Was war Ihr persönlicher Top-Moment?

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Für mich ist es immer der Punkt, wenn nach einem Jahr Arbeit an diesem Wochenende die Türen aufgehen, die Leute aufs Gelände strömen. Es klingt ein bisschen kitschig, aber dann weiß man: Dafür hat man all die Zeit geackert. Und wenn zum Auftritt der Headliner die Dunkelheit hereinbricht, dann an der Bühnenseite zu stehen, ins Publikum zu gucken und zu sehen, wie die Energie von der Bühne zu den Menschen fließt – und von den Menschen zurück auf die Bühne. Das ist das Ergebnis unseres Jobs. Und das ist großartig.

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Welche Auftritte sind Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben?

Beastie Boys, David Bowie, Oasis, aber auch Casper oder K.I.Z hatten wahnsinnige Shows hier. Foo Fighters, Muse, The Cure – da kann man nicht alles aufzählen.

Highlight von 2005: Liam Gallagher und Oasis picture-alliance/ dpa/dpaweb | Friso Gentsch

Was war Ihr persönlicher Scheeßel-Tiefpunkt?

Wenn man das ganze Jahr hart arbeitet und das Ganze dann nicht wie geplant über die Bühne gehen kann. Das lag dann doch meist am Wetter. Wenn die Menschen hier kein schönes Erlebnis erleben, merkt man das auch im Vorverkauf fürs nächste Jahr. Zudem gab es natürlich Corona und die Krisen danach, die bis heute nachwirken.

Inwiefern?

Durch Inflation, gestiegene Kosten für Personal, Material und Energie – unsere Aufwände sind massiv größer geworden. Und die Menschen, die uns besuchen sollen, haben ja auch nicht mehr Geld im Portemonnaie. Dieser Aspekt hat deswegen einen doppelten Effekt auf Festivals.

Früher war man als Festivalbesucher schon zufrieden, wenn der Dixi-Deckel nach der Notdurft noch zuging. Heute sind die Ansprüche andere. Was bedeutet das für Ihre Konzepte?

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Menschen sind im Allgemeinen anspruchsvoller geworden. Es wird mehr Service, Komfort und Dienstleistung erwartet. Beim Hurricane bauen wir mitten im Grünen eine Stadt für 75.000 bis 80.000 Menschen auf. Diese Festivalstadt muss alles bieten, was Menschen in dieser Zeit brauchen.

Wenn man die großen Namen im Programm betrachtet, staunt man als älterer Musikfan: The Offspring, Papa Roach, Billy Talent – die waren schon vor 20, 30 Jahren aktiv. Ist das ein Zugeständnis an ältere Besucher mit viel Kaufkraft?

Das war schon immer so. Es ist die DNA und der Mix des Festivals. Wir waren nie ein Festival nur für sehr junge oder sehr alte Menschen. Das Hurricane hat von 18 bis 40 Jahren immer gut funktioniert. Wir versuchen, die Marke frisch zu halten, junge Acts spielen zu lassen und trotzdem die DNA nicht zu verlieren. Diese Mischung aus vielen Genres und einer großen demografischen Spanne gibt es so nirgendwo in Deutschland. Und uns war immer wichtig – neben einem guten Programm – das Festival selbst zur Marke zu machen. Für viele hat das Hurricane einen festen Platz im Kalender, egal wer spielt. Letztes Jahr haben wir in den ersten 24 Stunden nach Vorverkaufsbeginn 50.000 Tickets für Hurricane und Southside verkauft.

Was wissen Sie über die Altersstruktur der Besucher?

Die ist seit vielen Jahren sehr stabil in der genannten Spanne. Aber wir haben auch einen harten Kern, der seit 1997 durchgehend kommt. Das funktioniert, weil wir ein wahnsinnig musikliebendes und friedliches Publikum haben. Die Behörden sind immer begeistert, wie wenig Ernstzunehmendes hier gemeldet wird.

20 Jahre her: Der Interviewer von der MOPO entspannt beim Bier auf dem Hurricane-Parkplatz Stefan Malzkorn

Das Festivalgelände wirkt tatsächlich immer wie eine aggressionsfreie Zone …

Absolut. Und nachhaltige Gedanken spielen eine immer größere Rolle. Menschen sind achtsamer. Der Anteil Green Camping wird jedes Jahr größer, mittlerweile liegt er bei über 50 Prozent. Aber klar gibt es auch noch den Eskalationscampingplatz, den haben wir nicht aufgegeben.

Ist das Hurricane eigentlich noch ein Rockfestival?

Ich sage: Es ist ein Festival. Aber die Gitarre ist schon noch das verbindende Element – mal hart, mal poppig. Das heißt aber nicht, dass nicht auch Elektro, HipHop und andere Genres ihren Platz finden.

Sie bieten zahlungskräftigen Besuchern seit einigen Jahren Glamping-Bereiche mit komfortablen Unterkünften, bei denen für Zelt und Eintritt allein schnell 1000 Euro anfallen. Wächst dieser Bereich?

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Das Glamping versuchen wir weiter auszubauen, auch um ältere Menschen ans Festival zu binden. Die Ansprüche steigen im Alter und Camping ist wichtig. Es gibt zwar auch einige Menschen, die täglich pendeln, aber der Großteil möchte die ganze Zeit vor Ort sein. Für die meisten gehört der Ausbruch aus dem Alltag, diese Art von Togetherness, zwingend zum Festivalerlebnis.

Sie haben die hohen Kosten erwähnt. Hat sich verändert, wie Festivalmacher ihr Geld verdienen?

Im Groben funktioniert es nach den gleichen Gesetzmäßigkeiten. Aber wir haben die Neben-Einnahmeströme optimiert: Merchandising, Essen und Getränke, Sponsoring und Brand Partnerships verantworten wir heutzutage selbst. Dazu kommt das Glamping. So können wir bei normalen Tickets sehr preissensibel sein. Sonst würde man die Menschen irgendwann finanziell überfordern und sozial ausschließen.

Auf welche Band freuen Sie sich am Wochenende am meisten?

Das ist, als würde man Eltern fragen: Welches Kind hast du am liebsten? Schwer zu beantworten! Aber ich freue mich sehr auf Kraftklub, Yungblud, auf 20 Jahre Billy Talent II und die Twenty One Pilots.

MCA (†47) von den Beastie Boys 2007 auf der Hurricane-Bühne picture alliance/Geisler-Fotopress

Und gibt es eine Band, die 2027 unbedingt kommen muss?

Ich habe mehr oder weniger alle Bands schon mal veranstaltet, aber Rage Against the Machine noch nie. Die würden zum Hurricane sehr gut passen. Für 2027 wird das nicht passieren, aber wir bleiben dran.