Die Polizei führte einen Alkoholtest beim Unfallverursacher durch. (Symbolfoto) dpa / Heiko Becker

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Stade entstand am frühen Dienstagabend erheblicher Sachschaden. Der Unfallverursacher roch stark nach Alkohol.

Laut Polizei wurden die Beamten gegen 17.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Buxtehuder Orstteil Heitmannshausen gerufen. Dort war ein 61-Jähriger mit seinem Multi-Van von der Fahrbahn abgekommen und hatte einen parkenden Mercedes gerammt.

Führerschein von Suff-Fahrer sichergstellt

Anzeige

Verletzte gab es zum Glück nicht. Weil die Beamten aber deutlichen Alkoholgeruch beim 61-Jährigen wahrnahmen, ließen sie in pusten und waren angesichts des Ergebnisses erstaunt. Der Mann pustete 2,9 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet, sein Führerschein sichergestellt.