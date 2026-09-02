In einer Gesamtschule wurde Gas versprüht. Die Polizei prüft, ob Schüler dafür verantwortlich sind.

Schüler auf einem Schulhof (Symbolfoto). picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann/SVEN SIMON

In einer Gesamtschule (KGS) in Gronau/Leine im Landkreis Hildesheim haben 28 Schülerinnen und Schüler nach einem Reizgasvorfall über Beschwerden geklagt.

In einem Schultrakt soll am Mittwoch ein Gas versprüht worden sein, das zu Reizungen der Atemwege führte, teilte die Polizei mit. Der Bereich wurde evakuiert. Ein Schulkind wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei geht dem Verdacht nach, dass das Gas von Schülern versprüht wurde. (dpa/mp)