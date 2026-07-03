Ein Einbrecher mit leerem Magen und einem dringenden Bedürfnis: Warum das unerlaubte Eindringen in ein Restaurant für den 26-Jährigen und die Polizei unangenehm endete.

Hunger und ein dringendes Bedürfnis nach einer Toilette sollen einen 26-Jährigen zu einem Einbruch in ein Restaurant in der Celler Innenstadt veranlasst haben. Wie die Polizei bekannt gab, verschaffte sich der Einbrecher in der Nacht Zugang zu den Lagerräumen des Lokals „Le Feu“, weil er nach eigenen Angaben Hunger hatte und dringend ein WC suchte.

Zeugen bemerkten den Mann gegen 1.50 Uhr und verständigten die Polizei. Die Einsatzkräfte trafen den 26-Jährigen noch im Gebäude und nahmen ihn fest.

Bei der Festnahme leistete der Mann Widerstand. Wie die Polizei mitteilte, konnte er dabei seinen Harndrang nicht länger zurückhalten. Zudem bespuckte er die Beamten. Der 26-Jährige wurde zur Polizeidienststelle gebracht. Welche Strafverfahren ihn nun erwarten, sagte die Polizei zunächst nicht. (dpa)