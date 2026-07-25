Im Landkreis Cloppenburg beschäftigt ein Großbrand die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in der Nacht. Was bisher bekannt ist:

Bei einem Großbrand in einem Wohnkomplex in Oldenburg wurden rund 15 Wohnungen völlig zerstört. (Symbolbild) picture alliance / Fotostand | Fotostand / Gelhot

In Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) hat eine etwa 2500 Quadratmeter große Fläche eines Schrottplatzes gebrannt.

Wie die Polizei mitteilte, fing der Schrott am Freitagabend aus bislang unbekannter Ursache Feuer. Die Einsatzkräfte wurden um kurz nach 22.30 Uhr alarmiert.

Feuer auf Schrottplatz: Einsatzkräfte arbeiteten durch die Nacht

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Menschen im Umkreis des Brandes wurden aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen. Wegen des Rauches wurde die anliegende Ellerbrocker Straße zwischenzeitlich voll gesperrt.

Nach Angaben eines Polizeisprechers waren die Einsatzkräfte bis zum Morgen im Einsatz. Weitere Gebäude wurden demnach wegen des schnellen Eingreifens der Feuerwehr nicht beschädigt. Auch Menschen seien nicht verletzt worden. Zum Schaden machte die Polizei keine Angaben. (dpa/mp)