Ein Autofahrer fuhr im Emsland Schlangenlinien, geriet in den Gegenverkehr und prallte gegen eine Leitplanke. Doch seine gefährliche Fahrt war damit noch nicht beendet.

Ein stark alkoholisierter Autofahrer ist im Emsland mehrfach in den Gegenverkehr geraten und gegen eine Leitplanke geprallt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 33-Jährigen ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von 2,41 Promille.

Zeugen hatten den Mann am Freitagabend auf der Landesstraße 47 zwischen Twist und Meppen beobachtet. Demnach fuhr sein Wagen mehrfach in Schlangenlinien und geriet dabei auch auf die Gegenfahrbahn. In einer Kurve kam das Auto von der Straße ab und kollidierte mit einer Leitplanke.

Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein

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Der Fahrer setzte seine Fahrt laut Polizei fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Später soll er zudem eine rote Ampel missachtet haben. Beamte hielten den 33-Jährigen schließlich in Meppen an. Sie stellten seinen Führerschein sicher und ließen ihm eine Blutprobe entnehmen.

Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein. Sie sucht nach weiteren Zeugen sowie Verkehrsteilnehmern, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden. (dpa/mp)