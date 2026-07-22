Ein Schaf verschwindet nachts von einer Weide im Landkreis Harburg. Die Tierhalter machen sich auf die Suche und werden Tage später fündig – an einer verkohlten Feuerstelle.

Ein Schaf ist in der Gemeinde Salzhausen (Landkreis Harburg) erst von einer Weide gestohlen und getötet und dann unweit davon an einer Feuerstelle gegrillt worden. Unter Tatverdacht steht ein 23 Jahre alter Mann, wie die Polizei mitteilte. Er habe bisher nicht angetroffen und vernommen werden können, sagte ein Polizeisprecher. Es sei daher auch unklar, ob noch weitere Personen an der Tat beteiligt gewesen seien. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Schafhalter hatten das Schaf, das mit anderen Tieren auf einer Weide bei Oelstorf stand, nach Angaben der Beamten bereits am vergangenen Freitag vermisst und sich auf die Suche gemacht. Am Sonntag entdeckten sie demnach etwa 700 Meter von der Weide entfernt dann an einer erloschenen Feuerstelle die verkohlten Reste des Tieres. „Der oder die Täter hatten das Tier dort offenbar über dem Feuer gegrillt”, teilte die Polizei weiter mit. Über Spuren am Tatort und einen Hinweis ermittelten die Beamten den 23-Jährigen als Tatverdächtigen.

Zeugen, die in der Nacht zu Freitag in der Gegend Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Beamten ermitteln wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und wegen Diebstahls. (dpa/mp)