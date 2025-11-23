22-Jähriger übersieht Auto – mehrere Verletzte

In Löningen kommt es zu einem folgenschweren Unfall. Neben den Verletzten gibt es auch einen hohen Sachschaden.

In Löningen (Landkreis Cloppenburg) sind auf einer Kreuzung zwei Autos kollidiert. Dabei wurde eine Person schwer verletzt, vier weitere wurden laut Mitteilung der Polizei leicht verletzt.

Ein 22-Jähriger habe die Kreuzung mit seinem Auto geradeaus überqueren wollen, teilte die Behörde weiter mit. Dabei habe er das Auto eines 52-Jährigen übersehen. Dieser hätte Vorfahrt gehabt. Bei der Kollision sei der 52-Jährige schwer verletzt worden. Seine drei Mitfahrer sowie der 22-jährige mutmaßliche Verursacher seien mit leichten Verletzungen davongekommen.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Laut Polizei betrug der Sachschaden rund 36.000 Euro. (dpa)