22-Jährige hat medizinischen Notfall – dann greift sie die Retter an

Vor einem Lokal in Delmenhorst kam es zu einem medizinischen Notfall. Doch die Patientin wollte sich nicht helfen lassen – und griff stattdessen die Sanitäter und Polizisten an.

Nach einem medizinischen Notfall vor einer Gaststätte in Delmenhorst hat eine Patientin zwei Rettungssanitäterinnen und mehrere Polizisten angegriffen. Die beiden 19 und 27 Jahre alten Sanitäterinnen wurden leicht verletzt, eine der beiden war nicht mehr dienstfähig, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten blieben unverletzt.

22-Jährige greift Rettungssanitäterinnen an

Die 22 Jahre alte Patientin hatte die beiden Rettungssanitäterinnen plötzlich getreten und angespuckt. Zur Unterstützung wurde die Polizei alarmiert. Die 22-Jährige schubste dann laut Polizei einen Beamten und beleidigte die anderen. Zudem versuchte sie mehrmals, die Polizisten zu treten.

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Die Patientin kam ins Krankenhaus. Sie erhält nun eine Strafanzeige wegen tätlicher Angriffe, wie die Polizei weiter mitteilte. Über die Art des medizinischen Notfalls dürften die Beamten keine Auskünfte erteilen, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. (dpa/mp)