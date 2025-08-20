Zu schnell in die Kurve: Junger Biker kracht in Leitplanke – Hubschrauber im Einsatz

Dramatischer Unfall an der A26-Ausfahrt Stade Süd: Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer hat am Mittwochabend um kurz vor 19 Uhr in der langgezogenen Kurve die Kontrolle über seine Maschine verloren und ist in die Leitplanke gekracht.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren schnell vor Ort, ein weiterer Notarzt wurde per Hubschrauber aus Hamburg eingeflogen. Der Biker wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen, Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.

Unfall in Stade: 21-Jähriger war „sehr zügig“ unterwegs

Wie die Polizeidirektion Stade auf Anfrage der MOPO mitteilte, war überhöhte Geschwindigkeit die Ursache des Unfalls. Der junge Fahrer sei „sehr zügig“ unterwegs gewesen. So schnell, dass Funken sprühten, als seine rechte Fußraste den Asphalt berührte.

Es waren keine weiteren Personen am Unfall beteiligt. Kurz nach 20 Uhr konnte der Einsatz beendet und die Ausfahrt wieder freigegeben werden. (apa)