Unheimlicher Überfall: 20 Sprayer stürmen Regionalzug

Unheimlicher Überfall nachts auf einen Regionalzug in der Region Hannover. 20 Sprayer setzen ihn fest und sprühen Graffiti.

20 Männer sollen am vergangenen Samstag einen Regionalzug des Unternehmens Enno gestürmt und ihn mit Graffiti besprüht haben. Am Bahnhaltepunkt Dedenhausen in der Gemeinde Uetze bei Hannover zogen sie um kurz vor Mitternacht zwei Notbremsen, entriegelten vier Türen und besprühten den Zug auf einer Gesamtfläche von etwa 150 Quadratmetern, wie die Bundespolizeiinspektion Hannover mitteilte.

Fahndung: Sprayer weiterhin flüchtig

Nachdem die Graffitisprayer fertig waren, flüchteten sie in unbekannte Richtung. 30 bis 40 Reisende fuhren mit dem Zug, verletzt wurde niemand. Wie hoch die Schadenssumme ist, muss noch ermittelt werden. Die Bundespolizei führt die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung. Bereits aufgezeichnetes Videomaterial werde ausgewertet; weitere Hinweise und Beweismittel von Zeug:innen könnten hilfreich sein.

Zeug:innen, die Informationen zum Vorfall, möglichen Fluchtautos oder zu beteiligten Personen haben, werden gebeten, sich unter der folgenden Telefonnummer zu melden: 0511-30365-0 (dpa/mp)