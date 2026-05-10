Junger Mann randaliert, schlägt gegen Autos und verletzt mehrere Polizisten

Im Landkreis Ammerland sind Polizisten auf einen aggressiven Mann getroffen. Bei seiner Festnahme wehrte er sich massiv und verletzte drei Beamte.

Ein 20-Jähriger hat drei Polizisten in Westerstede angegriffen und verletzt. Zeugen hatten in der Nacht die Beamten alarmiert, weil mehrere Menschen in der Innenstadt randaliert und gegen vorbeifahrende Autos geschlagen hatten, teilte die Polizei mit. Die Einsatzkräfte konnten nach einer kurzen Verfolgung einen von ihnen fassen.

Der Mann wehrte sich jedoch, schlug, trat und bespuckte die Beamten und versuchte, sie zu beißen. Außerdem beleidigte er sie. Drei von ihnen wurden laut Polizei verletzt, blieben jedoch dienstfähig.

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Der 20-Jährige wurde ebenfalls verletzt und in Begleitung der Polizei in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Die anderen Tatverdächtigen flohen. (dpa)