mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Ein Polizeiauto und ein Rettungswagen mit Blaulicht.

Ein Polizeiauto und ein Rettungswagen mit Blaulicht. Foto: picture alliance / dpa | Jens Kalaene

  • Müden (Aller)

20-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum und stirbt

Rettungskräfte können an der Unfallstelle nichts mehr für den jungen Mann tun. Jetzt soll ermittelt werden, wie es zu diesem tödlichen Unfall kommen konnte.

Ein 20-Jähriger ist mit seinem Wagen im Landkreis Gifhorn von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Rettungskräfte befreiten den Mann, konnten ihn aber nicht mehr reanimieren, wie ein Polizeisprecher sagte.

Das könnte Sie auch interessieren: Betrunken Feuer gelegt und Ehemann mit Messer attackiert: Frau in U-Haft

Die Beamten versuchen nun zu ermitteln, wie es am Montagabend zu dem Unfall in der Gemeinde Müden (Aller) kommen konnte. Nach Angaben der Polizei war der Mann allein beteiligt und kam auf einer kleinen Verbindungsstraße auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test