18-jähriger Fahranfänger kommt von der Straße ab – schwerverletzt!

Am Dienstagabend kam ein 18-Jähriger in seinem Audi von der Kreisstraße im Landkreis Stade aus ungeklärten Umständen von der geraden Fahrbahn ab und knallte gegen einen Baum. Es dauerte rund eine Stunde den jungen Mann aus den Trümmern zu befreien.

Gegen 19.15 Uhr wurde der Unfall den Rettungshelfern gemeldet. Ein 18-jähriger Fahranfänger war auf der Kreisstraße 48 zwischen Bargstedt und Brest verunglückt. Aus ungeklärten Gründen war der junge Mann bei hohem Tempo von der geraden Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren.

18-Jähriger in Hamburger Krankenhaus geflogen

Rettungskräfte brauchten eine Stunde um den Schwerverletzten aus den Trümmern seines Audis zu befreien. Er wurde von einem Notarzt versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus St. Georg in Hamburg geflogen.

Wie schnell der 18-Jährige fuhr und wie hoch der entstandene Sachschaden ist, ist bislang unklar. Die Straße wurde während der Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt. (mp)