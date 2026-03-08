17-Jähriger überschlägt sich mit Auto – vier junge Menschen schwer verletzt

Im Landkreis Uelzen überschlägt sich ein Auto – Feuerwehr und zwei Hubschrauber sind im Einsatz. Alle vier Autoinsassen werden schwer verletzt, auch der minderjährige Autofahrer.

Bei einem Autounfall im Landkreis Uelzen sind zwei Jugendliche und zwei junge Männer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war das Auto, welches von einem 17-Jährigen gefahren wurde, am späten Samstagabend aus bisher unbekannten Gründen auf der Kreisstraße zwischen Wriedel und Eimke von der Fahrbahn abgekommen.

Das Auto überschlug sich, Beifahrerin (15) wurde eingeklemmt

Das Auto soll sich überschlagen haben, wodurch die 15 Jahre alte Beifahrerin in dem Wagen eingeklemmt wurde. Um sie zu befreien, sei die Feuerwehr vor Ort gewesen. Der Fahrer und die Beifahrerin sowie die weiteren Autoinsassen, ein 18- und ein 19-Jähriger, sollen sich schwer verletzt haben. Mit Hilfe von zwei Hubschraubern seien sie ins Krankenhaus gebracht worden.

Das könnte Sie auch interessieren: „Nie wieder Mullahs ist jetzt“: Er steckt hinter dem Demo-Fahrzeug am Rathaus

Eine Sprecherin der Polizei teilte mit, dass der 17-Jährige widerrechtlich das Auto gefahren hat. Außerdem sei bisher noch unklar, ob er überhaupt eine Fahrerlaubnis besitze. (dpa/mp)