16-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei auf Autobahn im Norden

Auf der A1 kam es am Samstagvormittag zu einer wilden Verfolgungsjagd: Nachdem die Polizei den viel zu schnellen Autofahrer gestoppt hatte, erwartete die Beamten eine Überraschung am Steuer.

Ein 16-jähriger Autofahrer ist mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei auf der A1 geflüchtet. Der Jugendliche habe bei einer Kontrolle zwischen der Anschlussstelle Cloppenburg und dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide einfach Gas gegeben, sagte die Polizei. Mehrere Streifenwagen folgten dem Wagen am frühen Samstagmorgen.

Verfolgungsjagd: Autokennzeichen gestohlen

Als der 16-Jährige nach etwa 20 Kilometern Verfolgungsjagd versuchte, einen der Polizeiwagen rechts zu überholen, kam es zu einem Zusammenstoß – und seine Flucht war beendet. Auf dem Beifahrersitz saß sein 18 Jahre alter Freund. Die am Fluchtwagen angebrachten Kennzeichen waren gestohlen.

Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen, Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie weiterer Verkehrsdelikte eingeleitet. Er wurde laut Polizei an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Ein Streifenwagen wurde bei dem Unfall leicht beschädigt. (dpa/mp)