15-Jähriger fährt Vater ins Krankenhaus

Bei einer Verkehrskontrolle fällt ein Autofahrer auf, der keinen Führerschein hat – er kann auch keinen haben, weil er nicht alt genug ist.

Er hat seinen Vater ins Krankenhaus fahren wollen – aber eine Polizeistreife hat den 15 Jahre alten Fahrer aus Helmstedt in Braunschweig gestoppt. Die illegale Fahrt fiel der Polizei zufolge bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Nacht auf. Dabei zeigte sich, dass der Fahrer weder einen Ausweis noch einen Führerschein bei sich trug. Bei der Aufnahme der Personalien fiel das Alter des Jugendlichen auf, der damit noch keine Fahrerlaubnis haben konnte.

Das könnte Sie auch interessieren: Frau auf Straße tödlich verletzt aufgefunden – Fall nimmt überraschende Wende

In dem Wagen befand sich neben dem Vater des Jungen auch der 43 Jahre alte Halter des Fahrzeugs, der bei den Polizisten angab, nicht gewusst zu haben, dass der 15-Jährige keinen Führerschein hatte. Ein Alkoholtest habe bei ihm einen Alkoholwert von rund einem Promille ergeben, hieß es. Die Beamten verboten die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Gegen den 15-Jährigen und den Fahrzeughalter wurden Strafverfahren eingeleitet. Die Fahrt wurde mit dem Taxi fortgesetzt. (mp/dpa)