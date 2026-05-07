14-Jähriger klettert auf Oberleitungsmast: Spezialklinik, künstliches Koma!

Drama in Marxen: In der Gemeinde im Landkreis Harburg ist am Mittwochabend ein 14-Jähriger auf einen Oberleitungsmast geklettert. Der Junge erlitt einen Stromschlag – Lebensgefahr!

Nach Angaben der Bundespolizei kletterte der Jugendliche gegen 18 Uhr aus bisher unbekannten Gründen auf einen Oberleitungsmast an der Güterzugstrecke zwischen Buchholz in der Nordheide und dem Rangierbahnhof Maschen. Dabei soll es zu einem Lichtbogen von der mit 15.000 Volt führenden Oberleitung gekommen sein.

Landkreis Harburg: 14-Jähriger klettert auf Oberleitungsmast und erleidet Stromschlag

Der 14-Jährige stürzte daraufhin ins Gleis. Sein 15-jähriger Begleiter beobachtete den Unfall. Ein Güterzug kam an der Unfallstelle zum Stehen.

Ein Rettungshelikopter brachte den schwerstverletzten Jugendlichen in eine Spezialklinik nach Hannover. Nach Polizeiangaben schwebte er in der Nacht in Lebensgefahr und liegt im künstlichen Koma. Die Polizei fand vor Ort zwei E-Scooter, mit denen die beiden offensichtlich unterwegs waren. Der 15-jährige Begleiter erlitt einen Schock und wurde von Angehörigen abgeholt.

Die Retter erhielten im Nachgang psychologische Betreuung durch die Einsatznachsorge. Die Bahnstrecke blieb bis in den Abend gesperrt.

Bundespolizei warnt: „Bahnanlagen sind keine Spielplätze!“

Die Bundespolizei hat bereits in der Vergangenheit immer wieder eindringlich gewarnt: „Bahnanlagen sind keine (Abenteuer-)Spielplätze!“ Oberleitungen führten 15.000 Volt und damit 65-mal mehr Spannung als eine handelsübliche Steckdose. Gefährlich sei dabei nicht nur der direkte Kontakt: „Schon wenn man sich einfach nur in der Nähe einer Bahn-Oberleitung aufhält, kann der dort fließende Strom tödlich sein, selbst wenn die Bahn-Oberleitung gar nicht berührt wird“, warnt die Behörde.

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Der Strom könne die Luft überspringen und dabei einen sogenannten Lichtbogen erzeugen. Da der menschliche Körper zu zwei Dritteln aus Wasser bestehe, werde er in solchen Momenten zum leitenden Gegenstand.