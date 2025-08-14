14-Jähriger fährt mit 110 km/h durch Stadt im Norden

Ein Jugendlicher braust nachts durch Nordenham. Viel zu schnell, einen Führerschein hat er natürlich auch noch nicht. Nun droht ihm ziemlich viel Ärger.

Der 14-Jährige ist nachts mit Tempo 110 durch die niedersächsische Stadt gerast. Polizisten stoppten den Jugendlichen am Morgen um 2 Uhr an einer Stelle, an der 60 Kilometer pro Stunde erlaubt waren, wie die Polizei sagte.

Die Beamten nahmen dem Jungen aus Elsfleth in der Wesermarsch die Autoschlüssel ab. Einen Führerschein hatte er aufgrund seines Alters selbstverständlich noch nicht.

Im Anschluss wurde der Junge von seiner erwachsenen Schwester von der Polizeidienststelle in Nordenham abgeholt. Ihm droht jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (dpa/mp)