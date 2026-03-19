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Bei einem Unfall in Hollern im Landkreis Stade ist ein BMW mit einem 13-jährigen Fahrradfahrer zusammengeprallt.

Bei einem Unfall in Hollern ist ein BMW mit einem 13-jährigen Fahrradfahrer zusammengeprallt. Foto: JOTO

  • Hollern

Unfall im Norden: 13-jähriger unter BMW eingeklemmt

Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstagnachmittag in Hollern (Landkreis Stade) ein 13-jähriger Radfahrer verletzt worden.

Laut Polizeiangaben erfasste gegen 13.45 Uhr ein BMW den Jungen auf dem Obstmarschenweg. Durch die Wucht des Aufpralls geriet das Kind unter das Fahrzeug und wurde dort eingeklemmt. Feuerwehrleute hoben den Pkw mit Hebekissen an und befreiten den 13-Jährigen.

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Rettungskräfte versorgten den verletzten Radfahrer vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Wie genau es zu dem Zusammenstoß kam, ermittelt nun die Polizei. Die Beamten sicherten Spuren am Unfallort und befragten Zeugen. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste der Obstmarschenweg zeitweise gesperrt werden.

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