100 Feuerwehrleute im Großeinsatz – Wohnhaus brennt lichterloh

Großeinsatz im Alten Land: In Jork (Landkreis Stade) ist am Freitagabend ein Wohnhaus am Westerminnerweg in Brand geraten.

Als die Feuerwehr gegen 18.05 Uhr eintraf, schlugen bereits Flammen aus einem Dachfenster. Rund 100 Einsatzkräfte kämpften gegen das Feuer und verhinderten, dass die Flammen auf Nachbarhäuser übergriffen. Dichter Rauch zog über das Gebiet, die verwinkelte Bauweise des Hauses machte die Löscharbeiten besonders schwierig.

Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Polizei sperrte die Straße während des Einsatzes. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang unklar – die Ermittlungen laufen.