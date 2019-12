„Miniatur Wunderland“-Konkurrenz: XXL-Modellbahn eröffnet später als geplant

Heidekreis -

Die Konkurrenz zum Hamburger Miniaturwunderland lässt noch auf sich warten. Die Eröffnung der längsten Modellbahn der Welt in Bispingen verschiebt sich um mehrere Monate. Statt wie geplant im September soll die Modellbahn erst im nächsten Frühjahr eröffnen.

Mit einer Länge von 20 Kilometern toppt die Modellbahn alle anderen. Die Eröffnung zieht sich hin, berichtet die „Zeit“: Wir arbeiten hier jeden Tag unter Volllas“, sagt Bauherr Frank Blin. Mehr können sie nicht tun. Ein Problem ist die Installation der Brandschutzanlage, diese dauert länger als ursprünglich geplant.

Neue Modellbahn will Miniatur Wunderland Weltrekord wegschnappen



Mit rund 40 Mitarbeitern, von der Straßenmusikantin bis zum Modellbaumeister, bastelt Blin seit Anfang des Jahres an einer gewaltigen Anlage in der Spurweite G. Zu besichtigen ist das ganze Spektakel dann in Bispingen beim Snow Dome, direkt an der A7.

Wild auf den Weltrekord erhöhte Blin die eigentliche Länge der Bahn von 16 auf 20 Kilometer. Das Hamburger Miniaturwunderland liegt derzeit bei einer Länge von 15,7 Kilometern, berichtet die „Zeit“.

Miniatur Wunderland: Erst Bedenken, jetzt Freundschaft



Nach anfänglichen Bedenken ist das Verhältnis der beiden Projekte jetzt „total freundschaftlich“, wie Wunderland-Mitgründer Frederik Braun der „Zeit“ sagte.

Das Wunderland ist in der kleinen Spurweite H0 gebaut. Zum Ausgleich für den wohl anstehenden Weltrekord, hat das Wunderland in Hamburg gerade erst wieder einen geknackt – für die größte maßstabsübergreifende Modellbahn der Welt. (mp)