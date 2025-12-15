Nächtlicher Coup: Einbrecher schlagen zu – 400.000 Euro Schaden
Unbekannte brechen in eine Lagerhalle in Broderstorf ein und stehlen Maschinen. Die Polizei ermittelt nach dem nächtlichen Diebstahl.
Da schließt man morgens das Lager auf und es ist leer: Unbekannte haben in Broderstorf im Kreis Rostock Maschinen im Wert von 400.000 Euro gestohlen.
In der Nacht zum Samstag waren die Täter in die Lagerhalle einer Firma eingebrochen und hatten dort diverse Arbeits- und Baumaschinen gestohlen, wie die Polizei mitteilte. Noch gebe es keine Hinweise zu den Dieben. (dpa)
