Nächtliche Verfolgungsfahrt endet mit Flucht zu Fuß

Wilde Verfolgungsjagd im Kreis Herzogtum Lauenburg: In der Nacht zu Mittwoch versuchte die Polizei, den Fahrer eines Audis zu stoppen. Der Mann entkam am Ende zu Fuß.

Wie die Polizeileitstelle Lübeck bestätigte, ereignete sich die Flucht auf der B207 in Richtung Ratzeburg. Zuvor hatte sich der Fahrer jedoch bereits auf der A24 der Aufforderung, sein Fahrzeug anzuhalten, entzogen.

Bei Ratzeburg: Audi-Fahrer flüchtet vor der Polizei – und entkommt zu Fuß

Der Wagen raste anschließend über die Bundesstraße bis kurz vor Ratzeburg, wo der Fahrer das Fahrzeug verließ und zu Fuß weiterflüchtete. Mehrere Streifenwagen der Polizei beteiligten sich an der Suche. Zur Unterstützung forderten die Beamten die Feuerwehr des Kreises Herzogtum Lauenburg an, die mit zwei Drohnen samt Wärmebildkameras Felder und Waldstücke absuchte.

Trotz intensiver Fahndung blieb der Fahrer in der Nacht verschwunden. Die Polizei ermittelt nun, wer am Steuer des Audis saß und warum er vor der Kontrolle floh. (mp)