Fahrer verbrennt bei Crashtour in seinem Auto

Ein Auto prallt gegen einen Baum und geht in Flammen aus. Hinter dem Steuer sitzt noch der Fahrer.

In einem brennenden Auto ist ein Mann nach einem Unfall gestorben. Der Wagen ist laut Polizei am Samstagabend von einer Straße bei Alt Zachun (Landkreis Ludwigslust-Parchim) abgekommen, gegen einen Baum geprallt und in Flammen aufgegangen.

Zuvor war das Fahrzeug noch mit mehreren Autos zusammengestoßen. Die Identität des Toten ist den Angaben zufolge bislang unklar. Die Flammen griffen auch auf ein angrenzendes Feld über. Feuerwehrleute löschten den Brand. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zu den Hintergründen des Unfalls. (dpa/mp)