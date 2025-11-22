Nach Umbau: Beliebter Hofladen wiedereröffnet – das ist neu

Wegen Renovierung geschlossen: Eine Woche lang blieben die Türen des Hofladens auf dem „Gut Wulksfelde“ zu. Fans von Bio-Produkten konnten so lange nur an kleinen Marktständen vor dem Laden einkaufen. Jetzt wurde Wiedereröffnung gefeiert.

Selbst angebautes Gemüse, Eier, Wurst und Fleisch von den eigenen Tieren: In dem Hofladen auf dem „Gut Wulksfelde“ in Tangstedt (Kreis Stormarn) gibt es ausschließlich Bio-Produkte. Doch vom 12. bis 19. November blieb er geschlossen. Nun wurde am 21. November Wiedereröffnung gefeiert, mit Sektempfang, Live-Musik und Verkostungen.

Nach Umbau: Hofladen auf dem „Gut Wulksfelde“ hat wieder geöffnet

Durch den Umbau soll der Laden jetzt moderner wirken: Das Bäckerei-Café und die Obst- und Gemüseabteilung wurden neu gestaltet und optimiert. Außerdem gibt es einen neuen Frischetresen mit modernen Kühlregalen für Wurst und Fleisch der hofeigenen Tiere. Eine neue, umweltfreundliche Kühltechnik für alle Bereiche wurde angeschafft – für 700.000 Euro.

Tobias Baron leitet den Hofladen: „Es war uns wichtig, dass die Produkte, die bei uns auf dem Hof angebaut und verarbeitet werden, im Laden richtig zur Geltung kommen.“ Liza Holiarchuk Tobias Baron leitet den Hofladen: „Es war uns wichtig, dass die Produkte, die bei uns auf dem Hof angebaut und verarbeitet werden, im Laden richtig zur Geltung kommen.“

Eine sogenannte CO₂-Verbundanlage versorgt jetzt sämtliche Kühlmöbel des Hofladens zentral über drei Kompressoren – und ersetzt damit die alte Technik mit hohem „Erderwärmungspotenzial“. „Der Umstieg auf eine CO₂-Kälteanlage ist ein großer Schritt zu noch mehr Nachhaltigkeit“, sagt der technische Leiter Ragnar Zülow. „Wir reduzieren nicht nur massiv die Umweltbelastung, sondern sparen jährlich rund 23.000 kWh Strom.“

Das könnte Sie auch interessieren: Diese beliebte Fast-Food-Kette kommt nach Hamburg

600 Quadratmeter ist der Laden groß. Es gibt neben den hofeigenen Produkten auch Bio-Produkte von Partnerbetrieben. Geöffnet sind Laden und Bäckerei-Café montags bis samstags von 8 bis 19 Uhr. Das Café hat auch sonntags von 7.30 bis 13 Uhr auf. (sir)