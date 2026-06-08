Nach Überholmanöver: 22-Jähriger stirbt – zwei Menschen in Lebensgefahr

Polizei und Rettungsdienst im Einsatz (Symbolfoto). Foto: picture alliance / Fotostand | Fotostand / Gelhot

Ein Auto überschlägt sich bei Koserow – ein 22-Jähriger stirbt, zwei weitere Menschen kommen mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Eine Bahnstrecke und B111 sind stundenlang gesperrt.

Bei einem Verkehrsunfall auf Usedom wurde ein junger Mann tödlich verletzt, zwei weitere Menschen lebensbedrohlich. Der 22-Jährige, der zum Unfallzeitpunkt auf der Rückbank des Unfallwagens saß, erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb, wie die Polizei mitteilte.

Unfallfahrer verliert Kontrolle über seinen Wagen

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Der 40 Jahre alte Fahrer des Unfallautos soll am Sonntagabend nach einem Überholmanöver auf der Bundesstraße 111 zwischen Zempin und Koserow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben. Hierdurch kam der Wagen nach rechts von der Straße ab, überschlug sich und landete im Graben zwischen der Straße und der dortigen Bahnstrecke.

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Der lebensbedrohlich verletzte Fahrer sowie seine ebenfalls lebensbedrohlich verletzte 22 Jahre alte Beifahrerin wurden zunächst an der Unfallstelle versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gefahren. Bahn- und Autostrecke wurden für rund vier Stunden gesperrt.

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Wie die Polizei weiter erklärte, wurden Ermittlungen zur Unfallursache und wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (dpa)