Zug nach Streit gestoppt: Großeinsatz der Polizei bei Hamburg

Einsatz für die Bundespolizei im Kreis Pinneberg: Nach einer Auseinandersetzung in einem Nordbahn-Zug ist die Strecke bei Tornesch am Freitagabend zeitweise gesperrt worden.

Zwei Fahrgäste sollen gegen 17.45 Uhr in der Bahn gestritten haben. Während der Auseinandersetzung kam auch Pfefferspray zum Einsatz, so eine Nordbahn-Sprecherin zur MOPO. Mehrere Fahrgäste mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie es zu dem Streit gekommen war, ist bislang unklar. Insgesamt saßen rund 150 Fahrgäste in dem Zug.

Tornesch: Zwischenzeitlich keine Züge

Wegen des Einsatzes von Polizei und Rettungskräften verkehrten auf der Strecke zwischenzeitlich keine Züge. Nach Angaben der Sprecherin sollte der Betrieb gegen 19.30 Uhr wieder aufgenommen werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Mann (25) riss 18-Jährige mit vor die U-Bahn: Neue Details zum Täter

Der Zug der Linie RB60 war auf dem Weg von Hamburg-Altona nach Itzehoe. ™