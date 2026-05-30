Nach Kollision auf Autobahn: Vollsperrung der A7 in Richtung Hamburg

Drei Fahrzeuge sind aufgrund eines gescheiterten Fahrsteifenwechsels auf der Autobahn A7 ins Schleudern geraten. Drei Menschen wurden verletzt. Durch die Vollsperrung drohen lange Staus in Richtung Hamburg.

Nach einem Unfall mit drei Autos ist die Autobahn 7 in Richtung Hamburg ab Quickborn (Kreis Pinneberg) voll gesperrt. Auslöser war nach Angaben der Autobahnpolizei ein misslungener Fahrstreifenwechsel. Ein Autofahrer habe dabei ein anderes Fahrzeug übersehen und sei mit ihm zusammengestoßen.

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Durch die Kollision gerieten beide Wagen ins Schleudern und stießen mit einem weiteren Auto zusammen. Drei Menschen wurden leicht verletzt. Wann die Vollsperrung aufgehoben werden kann und wie viele Fahrstreifen dann freigegeben werden, ist aktuell noch nicht voraussehbar. (dpa/mp)