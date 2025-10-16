Nach Auseinandersetzung – Mann in Lebensgefahr

Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung sind am Donnerstag in Bremen-Mitte zwei Männer schwer verletzt worden – einer schwebt in Lebensgefahr.

Laut Polizeiangaben entdeckten Beamte die beiden blutverschmierten Männer gegen 5.30 Uhr in einem Nachtquartiercontainer auf dem Gelände eines Drogenkonsumraums in der Friedrich-Rauers-Straße. Notärzte versorgten die Verletzten vor Ort.

Bremen: Zwei Schwerverletzte im Krankenhaus

Anschließend brachten Rettungskräfte beide Männer in Bremer Krankenhäuser. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.