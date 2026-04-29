Nach Angriff in Hamburg: Niedersachsen streitet nach Auswilderung des Wolfes

Ein Wolf verletzt vor vier Wochen eine Frau in Hamburg. Jetzt wird der Umgang mit dem Tier zum Politikum. Im Landtag in Hannover muss die Regierung erklären, warum das Tier in Niedersachsen aufgenommen und wieder ausgewildert wurde.

Nach dem Wolfsangriff in Hamburg beschäftigt sich der niedersächsische Landtag am Mittwoch (ab 9.00 Uhr) mit dem Umgang des Landes mit dem Tier. Die CDU will von der Landesregierung wissen, warum Niedersachsen den Wolf erst aufgenommen und dann seine Auswilderung unterstützt hat und wer die Verantwortung trage, falls der Wolf erneut einen Menschen angreifen sollte.

Wolf in Niedersachsen ausgewildert – nach Angriff

Der Wolf hatte am 30. März im Hamburger Stadtteil Altona eine Frau verletzt. Nach einem Aufenthalt in der Wildtierauffangstation Sachsenhagen (Landkreis Schaumburg) war das Tier mit einem Sender ausgestattet und im südlichen Hamburger Stadtgebiet an der Grenze zu Niedersachsen freigelassen worden.

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Der Landtag befasst sich auf Antrag der Grünen zudem mit drohenden Hürden für den Ausbau erneuerbarer Energien, verbunden mit Kritik an der Energiepolitik von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU). Zudem geht es auf Antrag der SPD um das Thema bildbasierte sexualisierte Gewalt, etwa mit Deepfakes oder heimlich angefertigten Aufnahmen. Deepfakes sind täuschend echte, mit Künstlicher Intelligenz (KI) generierte oder manipulierte Bilder, Videos und Audioaufnahmen. (dpa)