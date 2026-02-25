Mysteröser Vorfall: Blutüberströmter Mann kann sich an nichts mehr erinnern

Die Polizei steht vor einem Rätsel: In Rostock ist ein 27-jähriger Mann in einer Wohnung aufgefunden worden. Überall war Blut, Einsatzkräfte stellten eine schwere Kopfverletzung fest. Doch der Mann kann sich an nichts erinnern.

Wie die Polizei dem „Nordkurier“ mitteilte, wurde der 27-Jährige am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr von einem Bekannten in einem Wohnhaus im Stadtteil Lütten Klein aufgefunden.

Der Bekannte setzte einen Notruf ab. So konnte der 27-Jährige gerettet werden. Er kam ins Krankenhaus.

Rostock: Polizisten entdecken überall Blut in der Wohnung

Als Polizisten die Wohnung durchsuchten, fanden sie überall Blut. Der junge Mann muss enorm viel davon verloren haben, konnte den Beamten jedoch keinerlei Informationen zur Ursache seiner schweren Kopfverletzung geben. Er kann sich an nichts erinnern!

Die Polizei forderte Spezialisten der Kriminalpolizei und der Spurensicherung an. Die Wohnung des schwer verletzten Mannes wurde als Tatort beschlagnahmt. Bei den Ermittlungen kam auch ein 3D-Scanner zum Einsatz, der bei besonders schweren Verbrechen zur Anwendung kommt.

Noch ist vollkommen unklar, was in der Wohnung vorgefallen ist. Die Beamten können ein Gewaltverbrechen nicht ausschließen. Doch auch ein Unfall ist möglich. Die Ermittlungen laufen. (mp)