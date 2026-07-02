Ein Helfer riskiert Schnittwunden, um ein Kind aus einem verschlossenen Wagen zu befreien. Wie kam es zu der dramatischen Situation in Pasewalk?

Ein Passant hat in Pasewalk (Kreis Vorpommern-Greifswald) ein Kleinkind aus einem verschlossenen Auto befreit. Wie die Polizei mitteilte, schlug der Mann eine Seitenscheibe des Autos ein, um das Kind zu befreien. Dabei zog er sich Schnittverletzungen zu.

Eine 30-jährige Frau hatte den Autoschlüssel versehentlich im Fahrzeug liegen lassen. Nachdem sie die Tür geschlossen hatte, berührte sie unbeabsichtigt den Türgriff, woraufhin sich der Wagen verschloss.

Kind in Pasewalk aus Auto befreit

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Nach der Rettung wurde das Kind medizinisch untersucht. Es war aber wohlauf und unverletzt. Auch der Passant wurde am Unfallort untersucht und musste nicht mit ins Krankenhaus.

Die Polizei sagt: Sollte ein Kind in einem Fahrzeug eingeschlossen sein, bitte Ruhe bewahren und umgehend die Polizei oder den Rettungsdienst alarmieren. Besonders in den heißen Monaten können im Auto lebensgefährliche Temperaturen innerhalb kurzer Zeit entstehen. (dpa/js)