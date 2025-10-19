Motorschirmflieger stürzt im Norden ab – Pilot stirbt

Tragischer Unfall in der Luft: Ein Mann stürzt mit seinem Fluggerät ab. Nun ermittelt die Polizei.

Beim Absturz mit seinem Motorschirmflieger ist ein 54-Jähriger in der Nähe der Ortschaft Lutheran (Landkreis Ludwigslust-Parchim) tödlich verunglückt.

Der Mann sei mit dem Fluggerät am Samstag aus bislang ungeklärter Ursache abgestürzt, teilte die Polizei mit. Ein Notarzt konnte am Samstag nur noch den Tod des 54-Jährigen feststellen. Die Polizei ermittelt jetzt zur Absturzursache. (dpa/mp)