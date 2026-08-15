Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden.

Schwerer Unfall im Landkreis Diepholz: Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der B214 bei Barver schwer verletzt worden.

Wie die Polizeiinspektion Diepholz mitteilte, übersah ein 83 Jahre alter Autofahrer am Freitagnachmittag ersten Erkenntnissen zufolge den Mann beim Abbiegen auf die Bundesstraße.

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Der 48 Jahre alte Motorradfahrer aus Hannover konnte demnach nicht mehr ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 48-Jährige wurde mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (mp/dpa)