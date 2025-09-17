Mit Radlader und Bauschaum: Tankstellen-Geldautomat im Norden geklaut

Mit einem Radlader sind Unbekannte nachts zu einer Tankstelle in Kühlungsborn gefahren – aber nicht etwa, um den Tank zu füllen. Sie hatten es auf einen Geldautomaten abgesehen und gingen robust vor.

Mit schwerem Gerät und offenbar einiger Planung sind Unbekannte beim Diebstahl eines Geldautomaten aus einer Tankstelle in Kühlungsborn im Landkreis Rostock vorgegangen. Bei der Aktion in der Nacht zu Mittwoch hätten die noch Unbekannten unter anderem einen Radlader benutzt, sagte ein Polizeisprecher.

Im Norden: Täter besprühen Alarmanlagen mit Bauschaum

Ob mit diesem die Tür zum Verkaufsraum aufgehebelt, der Geldautomat herausgehebelt oder lediglich abtransportiert wurde, war demnach noch unklar. Es gebe bislang keine Aufnahmen von dem Geschehen. Die Täter hätten die Alarmanlage mit Bauschaum eingesprüht und sämtliche Kameras entweder abgeschlagen oder weggedreht. Zuvor hatte die „Ostsee-Zeitung” berichtet.

Den Radlader fand die Polizei laut Sprecher nicht weit entfernt. Demnach sei er komplett mit Feuerlöschschaum eingesprüht worden. „Das ist tatsächlich so, dass das relativ häufig vorkommt, dass an Tatorten Feuerlöscher versprüht werden, um das Spurenaufkommen einfach zu vernichten oder gering zu halten”, erklärte der Sprecher. Der Schaden beträgt laut Polizei mindestens 100.000 Euro, ohne dass das Geld im entwendeten Automaten eingerechnet sei. Dieser Betrag war zunächst noch unklar.

Der Sprecher sprach von einem robusten und rabiaten Vorgehen. „Der Planungsgrad spricht ja schon dafür, dass das also schon keine spontane Aktion gewesen ist.” Am Morgen liefen vor Ort noch die Spurensicherungen. (dpa/mp)